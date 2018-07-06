В Москве из квартиры украинского художника Дмитрия Гапчинского украли 24 картины и две люстры

СЕГОДНЯ 13:18 2018-07-06T13:18:36+03:00

У украинского художника Дмитрия Гапчинского украли 24 картины в Москве‍ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Жилую квартиру украинского художника Дмитрия Гапчинского в Сытинском переулке обокрали. Преступники вскрыли дверь и проникли в жилое помещение, в котором иллюстратор не живёт уже больше года.

Информация о похищении поступила в правоохранительные органы 16 июня. Сообщение о том, что из квартиры пропали вещи поступило от бизнес-партнёра Гапчинского. Заявитель сказал, что изчезли две люстры, ноутбук и 24 картины.

Стоимость похищенных вещей оценивается в 12,4 миллионов рублей.

МВД возбудило 5 июля уголовное дело о краже. На данный момент ведётся следствие, выясняются подробности и преступник разыскивается.

Напомним, что известность Гапчинскому принесла его серия иллюстраций "Почему девочка злится", о которой мы писали ранее на нашем сайте kp.ru.

Также у художника есть собственная галерея в Киеве.