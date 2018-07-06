В Москве из квартиры украинского художника Дмитрия Гапчинского украли 24 картины и две люстры
Жилую квартиру украинского художника Дмитрия Гапчинского в Сытинском переулке обокрали. Преступники вскрыли дверь и проникли в жилое помещение, в котором иллюстратор не живёт уже больше года.
Информация о похищении поступила в правоохранительные органы 16 июня. Сообщение о том, что из квартиры пропали вещи поступило от бизнес-партнёра Гапчинского. Заявитель сказал, что изчезли две люстры, ноутбук и 24 картины.
Стоимость похищенных вещей оценивается в 12,4 миллионов рублей.
МВД возбудило 5 июля уголовное дело о краже. На данный момент ведётся следствие, выясняются подробности и преступник разыскивается.
Напомним, что известность Гапчинскому принесла его серия иллюстраций "Почему девочка злится", о которой мы писали ранее на нашем сайте kp.ru.
Также у художника есть собственная галерея в Киеве.