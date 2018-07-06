Путин назначил новых руководителей региональных силовых структур

СЕГОДНЯ 13:12 2018-07-06T13:12:14+03:00

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Президент России Владимир Путин 6 июля подписал указ, по которому с должности снимаются двое сотрудников МВД и одновременно с этим назначаются новые генералы на руководящие посты в управлении региональных МВД, СК и ФСИН.

Так, от должностей были освобождены Соленова Ольга Владимировна, начальник Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению Министерства внутренних дел РФ, а также генерал-лейтенант полиции Сысоев Александр Николаевич, начальник Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Воронежской области.

Назначены на новые должности были 2 генерал-майора и 2 полковника внутренней службы, которые могут приступать к своим обязанностями начальника главного управления по Пермскому краю, Ростовской области, Камчатскому краю, а также в качестве начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации Министерства внутренних дел РФ.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.