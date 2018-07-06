Ученые доказали: повышенный уровень тестостерона заставляет мужчин желать роскошной жизни

СЕГОДНЯ 16:40 2018-07-06T17:07:47+03:00

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Французские ученые установили связь между уровнем тестостерона у мужчин и желанием покупать дорогие, статусные вещи. К таким выводам они пришли, проведя эксперимент: нескольким его участникам с помощью пластыря ввели небольшие дозы тестостерона, после чего испытуемые должны были посмотреть фотографии одежды, часов и машин, выбрав те, что им больше нравятся и оценив их по десятибалльной шкале.

В результате выяснилось, что испытуемые с повышенным содержанием «мужского гормона» в крови, становились более падкими на брендовые вещи, предпочитая их аналогичным товарам, которые являлись более практичными, но при этом бюджетными вариантами.

Добровольцы начали больше ценить статус, нежели реальную пользу – говориться в статье, опубликованной Nature Communications

"Если бы не нужно было привлекать самок, павлину было бы лучше без его хвоста. Павлину было бы легче убежать от хищников и ему было бы проще найти еду, если бы он не носил этот хвост. В биологии это называется дорогостоящей сигнализацией. Мужчине, вероятно, было бы лучше не тратить 300 000 долларов на автомобиль, но, покупая его, он показывает людям, что он достаточно богат" - объясняет автор исследования Колин Кэмерер.