2018-07-06T14:02:51+03:00
Звезды

Звезда «Теории большого взрыва» во время медового месяца попала в больницу

Кейли Куоко перенесла незапланированную операцию на плече
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Свадьба в конюшне Кейли КуокоСвадьба в конюшне Кейли КуокоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Актриса Кейли Куоко, известная по роли Пенни в ситкоме «Теория большого взрыва», сыграла свадьбу мечты 30 июня, а уже меньше, чем через неделю, оказалась в больнице из-за операции на плече.

Кейли опубликовала фотографию в своем аккаунте «Instagram», на которой сама актриса лежит на больничной койке, а рядом с ней сидит улыбающийся муж Карл Кук.

normancooknormancook
Thank you for all the love and support!
302808 отметок «Нравится»4108 комментариевInstagram

«Когда медовый месяц — это операция на плече, и ваш муж всё также выглядит счастливым на пути к выздоровлению. Спасибо, дорогой, за всю любовь и поддержку. Знаю Карла, теперь он будет публиковать много смешных фото. К счастью, с моим цветом волос всё в порядке», - подписала фото Куоко.

Чуть позже ее муж Карл опубликовал фото с плачущей актрисой, с нежностью пошутив о незабываемом медовом месяце: «У каждого есть своя версия, как должен проходить медовый месяц... Что ж, Кейли, твоя — просто незабываемая».

mrtankcookmrtankcook
Everyone has their own version of a newlywed glow....
48278 отметок «Нравится»577 комментариевInstagram

Свадьба Кейли и Карла состоялась 30 июня на конюшне недалеко от штата Калифорния, США, в кругу близких людей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам тюрьмы
Семьи погибших в Пхукете получат 300 тысяч немецких фунтов
Путин отметил увеличение числа кибератак на российские ресурсы
В Киеве застрелили замначальника управления полиции
Черчесов: Класс игры хорватов сопоставим с испанским, и это надо учитывать
«Важно выработать единые правила игры»: Путин рассказал, как эгоизм отдельных стран вредит борьбе с киберугрозами
Из-за матча Россия - Хорватия метро и МЦК продлят работу до трех часов ночи
Краб решил отомстить поедавшей его китаянке
МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери ребенка, страдающего эпилепсией
Песков назвал готовность Трампа ко встрече с Путиным позитивным фактом
Песков прокомментировал дело об уголовном преследовании мамы ребенка-инвалида
Путин попросил легенд мирового футбола предсказать чемпиона мира 2018 года