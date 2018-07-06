Звезда «Теории большого взрыва» во время медового месяца попала в больницу
Актриса Кейли Куоко, известная по роли Пенни в ситкоме «Теория большого взрыва», сыграла свадьбу мечты 30 июня, а уже меньше, чем через неделю, оказалась в больнице из-за операции на плече.
Кейли опубликовала фотографию в своем аккаунте «Instagram», на которой сама актриса лежит на больничной койке, а рядом с ней сидит улыбающийся муж Карл Кук.
«Когда медовый месяц — это операция на плече, и ваш муж всё также выглядит счастливым на пути к выздоровлению. Спасибо, дорогой, за всю любовь и поддержку. Знаю Карла, теперь он будет публиковать много смешных фото. К счастью, с моим цветом волос всё в порядке», - подписала фото Куоко.
Чуть позже ее муж Карл опубликовал фото с плачущей актрисой, с нежностью пошутив о незабываемом медовом месяце: «У каждого есть своя версия, как должен проходить медовый месяц... Что ж, Кейли, твоя — просто незабываемая».
Свадьба Кейли и Карла состоялась 30 июня на конюшне недалеко от штата Калифорния, США, в кругу близких людей.