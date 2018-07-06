Песков прокомментировал дело об уголовном преследовании мамы ребенка-инвалида

СЕГОДНЯ 13:49 2018-07-06T13:49:26+03:00

По словам пресс-секретаря президента РФ, в этом конкретном случае не должно быть место формальному подходу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал громкое дело об уголовном преследованием Екатерины Конновой - мамы ребенка-инвалида, которая пыталась перепродать через интернет оставшийся сильнодействующий препарат для страдающих эпилепсией.

«В данном случае, речь не идет о доступности лекарств. Лекарства были приобретены, они были. Она просто решила излишек реализовать и этим она нарушала закон, который запрещает реализацию сильнодействующих медицинских препаратов», - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в этом конкретном случае не должно быть место формальному подходу.

«Очевидно, что в данном конкретном случае не должно быть место формальному подходу, и это требует особого внимания. Безусловно мы обратим на это внимание», - добавил представитель Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Коннову задержали в рамках спецоперации про борьбе с торговлей незаконными препаратами. За нее вступились не только родители детей-инвалидов, но и знаменитости, общественники, благотворительные фонды.

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Екатерина Коннова получила от "покупателей" 3250 рублей - и тут же была задержана (подробности).