МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери ребенка, страдающего эпилепсией

СЕГОДНЯ 13:58 2018-07-06T14:06:37+03:00

Екатерина Коннова была задержана в рамках спецоперации про борьбе с торговлей незаконными препаратами, когда пыталась продать излишки лекарства своего сына

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Министерство внутренних дел отменило постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Екатерины Конновой — матери шестилетнего мальчика, страдающего эпилепсией.

Напомним, Коннова была задержана в рамках спецоперации про борьбе с торговлей незаконными препаратами, когда она попыталась продать через интернет излишки лекарства своего сына.

По словам официального представителя МВД России Ирина Вовк, постановление ведомства о возбуждении этого дела было отменено.

«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах... Также министр дал указание проанализировать все причины и условия, которые способствовали совершению данной гражданкой действий, связанных с продажей сильнодействующего лекарственного препарата», - сообщила Волк.

Она подчеркнула, что по итогам проверки руководством столичного главка МВД было решено отмене постановление о возбуждении дела.

Отметим, что за Коннову вступились не родители детей-инвалидов, знаменитости, общественники, благотворительные фонды. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что в этом случае не должно быть место формальному подходу.

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