2018-07-06T14:09:41+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Из-за матча Россия - Хорватия метро и МЦК продлят работу до трех часов ночи

Болельщики смогут добраться домой на общественном транспорте
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
Поделиться:
После игры общественный транспорт будет развозить зрителей по домам до глубокой ночиПосле игры общественный транспорт будет развозить зрителей по домам до глубокой ночиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

С 7 по 8 июля все станции метро и МЦК будут работать до 3 часов ночи. График решили продлить из-за матча Россия - Хорватия.

Напомним, эта игра 1/4 финала ЧМ состоится завтра, то есть в субботу, 7 июля, в 21.00 на стадионе «Фишт» в Сочи. Болельщики могут смотреть матч в фан-зонах на Воробьевых горах, около стадиона «Спартак» и в «Доме Мексики» в Гостином Дворе, а также в кафе, ресторанах, барах, музеях и на других площадках по всему городу. После игры общественный транспорт будет развозить зрителей по домам до глубокой ночи. При этом с 7 на 8 июля «Ласточки» на МЦК будут курсировать каждые 10 минут с 21.00 до 3.00.

Очередное продление работы метро и МЦК до 3 часов намечено в ночь с 11 на 12 июля после одного из матчей полуфинала в Москве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам тюрьмы
Семьи погибших в Пхукете получат 300 тысяч немецких фунтов
Путин отметил увеличение числа кибератак на российские ресурсы
В Киеве застрелили замначальника управления полиции
Черчесов: Класс игры хорватов сопоставим с испанским, и это надо учитывать
«Важно выработать единые правила игры»: Путин рассказал, как эгоизм отдельных стран вредит борьбе с киберугрозами
Краб решил отомстить поедавшей его китаянке
МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери ребенка, страдающего эпилепсией
Песков назвал готовность Трампа ко встрече с Путиным позитивным фактом
Звезда «Теории большого взрыва» во время медового месяца попала в больницу
Песков прокомментировал дело об уголовном преследовании мамы ребенка-инвалида
Путин попросил легенд мирового футбола предсказать чемпиона мира 2018 года