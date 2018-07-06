Из-за матча Россия - Хорватия метро и МЦК продлят работу до трех часов ночи

СЕГОДНЯ 14:09 2018-07-06T14:09:41+03:00

Изменить размер текста: A A

С 7 по 8 июля все станции метро и МЦК будут работать до 3 часов ночи. График решили продлить из-за матча Россия - Хорватия.

Напомним, эта игра 1/4 финала ЧМ состоится завтра, то есть в субботу, 7 июля, в 21.00 на стадионе «Фишт» в Сочи. Болельщики могут смотреть матч в фан-зонах на Воробьевых горах, около стадиона «Спартак» и в «Доме Мексики» в Гостином Дворе, а также в кафе, ресторанах, барах, музеях и на других площадках по всему городу. После игры общественный транспорт будет развозить зрителей по домам до глубокой ночи. При этом с 7 на 8 июля «Ласточки» на МЦК будут курсировать каждые 10 минут с 21.00 до 3.00.

Очередное продление работы метро и МЦК до 3 часов намечено в ночь с 11 на 12 июля после одного из матчей полуфинала в Москве.