Черчесов: Класс игры хорватов сопоставим с испанским, и это надо учитывать

СЕГОДНЯ 14:14 2018-07-06T14:14:56+03:00

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Российская футбольная сборная не питает иллюзий относительно гарантированно положительного исхода встречи ¼ финала ЧМ-2018 с командой Хорватии. И продолжает активно готовиться к встрече. Об этом рассказал журналистам главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Оценивая соперника, Черчесов отметил, что хорватская сборная однозначно сопоставима по своему классу с командой Испании, но играет в иной манере. И это необходимо обязательно учитывать.

"Мы знаем сборную Хорватии, многие футболисты играют в топ-клубах. Готовимся к серьезному матчу. Разглагольствовать не буду. Сборная Хорватии - совсем другая команда, нежели сборная Испании. Хотя класс один и тот же, но играют-то по-другому. Надо учитывать эти нюансы. Сегодня будет теория, что-то обговорим, чтобы завтра быть во всеоружии", - сказал главный тренер сборной.

В субботу, 7 июля, в Сочи на стадионе «Фишт» сборная России встретится в четвертьфинальном матче Чемпионата мира по футболу-2018 с командой Хорватии. Россияне в 1/8 финала в серии пенальти победили испанцев. Хорваты, в свою очередь, также по пенальти, оставили не у дел датчан.