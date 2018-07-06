2018-07-06T14:14:56+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Черчесов: Класс игры хорватов сопоставим с испанским, и это надо учитывать

Главный тренер сборной России рассказал о подготовке к матчу 1/4 финала ЧМ-2018 с командой Хорватии
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Главный тренер сборной России Станислав ЧерчесовГлавный тренер сборной России Станислав ЧерчесовФото: REUTERS
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Российская футбольная сборная не питает иллюзий относительно гарантированно положительного исхода встречи ¼ финала ЧМ-2018 с командой Хорватии. И продолжает активно готовиться к встрече. Об этом рассказал журналистам главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Оценивая соперника, Черчесов отметил, что хорватская сборная однозначно сопоставима по своему классу с командой Испании, но играет в иной манере. И это необходимо обязательно учитывать.

"Мы знаем сборную Хорватии, многие футболисты играют в топ-клубах. Готовимся к серьезному матчу. Разглагольствовать не буду. Сборная Хорватии - совсем другая команда, нежели сборная Испании. Хотя класс один и тот же, но играют-то по-другому. Надо учитывать эти нюансы. Сегодня будет теория, что-то обговорим, чтобы завтра быть во всеоружии", - сказал главный тренер сборной.

В субботу, 7 июля, в Сочи на стадионе «Фишт» сборная России встретится в четвертьфинальном матче Чемпионата мира по футболу-2018 с командой Хорватии. Россияне в 1/8 финала в серии пенальти победили испанцев. Хорваты, в свою очередь, также по пенальти, оставили не у дел датчан.

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