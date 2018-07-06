«Важно выработать единые правила игры»: Путин рассказал, как эгоизм отдельных стран вредит борьбе с киберугрозами

СЕГОДНЯ 14:14 2018-07-06T14:15:25+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу, 6 июля, на международном конгрессе по кибербезопасности, рассказал, что вредит борьбе с виртуальными угрозами. По его словам, это эгоизм отдельных стран. Поэтому, как считает глава нашего государства, в настоящее время важно выработать единые правила игры в цифровой сфере, которые были бы приемлемы для всех стран.

«Особенно важно выработать единые правила игры, общие для всех, международный стандарт, который бы максимально учитывал права и интересы всех государств <…> Мы уже не раз убеждались, что эгоизм отдельных стран, попытки действовать лишь в собственных интересах и в собственной выгоде вредят мировой информационной стабильности», - сказал российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5-6 июля в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве проходит международный конгресс по кибербезопасности - 2018 (ICC). В мероприятии принимают более 1000 экспертов и крупнейших специалистов отрасли.