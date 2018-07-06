Путин отметил увеличение числа кибератак на российские ресурсы

СЕГОДНЯ 14:31 2018-07-06T14:31:58+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу, 6 июля, на международном конгрессе по кибербезопасности, отметил, что вопросы безопасности информационного пространства требуют особого внимания. Как подчеркнул глава нашего государства, количество угроз и рисков в цифровой сфере постоянно растет. Так, по его словам, в первом квартале текущего года число кибератак на российские ресурсы увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом российский лидер считает борьбу с кибернападениями задачей государственного масштаба. «Убежден, нейтрализация кибератак и в целом обеспечение кибербезопасности - это государственная задача», - заявил Путин, добавив, что в этой работе нужно объединять усилия правоохранительных органов, деловых кругов, общественников и граждан.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5-6 июля в Москве проходит международный конгресс по кибербезопасности (ICC). В мероприятии принимают участие главы крупных зарубежных и отечественных компаний, представители бизнеса и крупнейшие специалисты отрасли. Все они собрались в столичном Центре международной торговли, чтобы обсудить самые острые вопросы киберсферы.