2018-07-06T14:31:58+03:00
Политика

Путин отметил увеличение числа кибератак на российские ресурсы

Глава нашего государства считает борьбу с кибернападениями задачей государственного масштаба
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу, 6 июля, на международном конгрессе по кибербезопасности, отметил, что вопросы безопасности информационного пространства требуют особого внимания. Как подчеркнул глава нашего государства, количество угроз и рисков в цифровой сфере постоянно растет. Так, по его словам, в первом квартале текущего года число кибератак на российские ресурсы увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом российский лидер считает борьбу с кибернападениями задачей государственного масштаба. «Убежден, нейтрализация кибератак и в целом обеспечение кибербезопасности - это государственная задача», - заявил Путин, добавив, что в этой работе нужно объединять усилия правоохранительных органов, деловых кругов, общественников и граждан.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5-6 июля в Москве проходит международный конгресс по кибербезопасности (ICC). В мероприятии принимают участие главы крупных зарубежных и отечественных компаний, представители бизнеса и крупнейшие специалисты отрасли. Все они собрались в столичном Центре международной торговли, чтобы обсудить самые острые вопросы киберсферы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам тюрьмы
Семьи погибших в Пхукете получат 300 тысяч немецких фунтов
В Киеве застрелили замначальника управления полиции
Черчесов: Класс игры хорватов сопоставим с испанским, и это надо учитывать
«Важно выработать единые правила игры»: Путин рассказал, как эгоизм отдельных стран вредит борьбе с киберугрозами
Из-за матча Россия - Хорватия метро и МЦК продлят работу до трех часов ночи
Краб решил отомстить поедавшей его китаянке
МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери ребенка, страдающего эпилепсией
Песков назвал готовность Трампа ко встрече с Путиным позитивным фактом
Звезда «Теории большого взрыва» во время медового месяца попала в больницу
Песков прокомментировал дело об уголовном преследовании мамы ребенка-инвалида
Путин попросил легенд мирового футбола предсказать чемпиона мира 2018 года