Медведев пообещал до 2020 года расширить использование материнского капитала

СЕГОДНЯ 15:58 2018-07-06T15:58:25+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в пятницу, 6 июля, на совещании по плану мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, пообещал до 2020 года усовершенствовать механизмы поддержки семей с детьми. В частности, как выяснилось, правительство планирует расширить использование материнского капитала.

«Сотни тысяч семей с детьми получают от государства расширенный пакет материальных гарантий. До 2020 года мы усовершенствуем механизмы этой поддержки, разработаем новые, в том числе на основе так называемого социального контракта, расширим использование программы маткапитала», - цитирует председателя кабмина ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезагрузить демографическую политику в нашей стране. Тогда же российский лидер объявил о продлении программы материнского капитала до 2022 года и введении выплаты за рождение первенца.