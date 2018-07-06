2018-07-06T15:45:43+03:00
Наука

Россия планирует создать новый спутник наблюдения за Землёй к концу 2025 года

Предполагают, что его стоимость будет 9,3 миллиарда рублей
Александра БУРОВА
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Россия планирует создать новый спутник наблюдения за Землёй к концу 2025 годаРоссия планирует создать новый спутник наблюдения за Землёй к концу 2025 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В планах у российского НПО (научно-практического объединения) машиностроения сконструировать новый спутник дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА-М" на базе существующего аппарата "Кондор-ФКА".

Информация поступила с официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, и согласно ей, предметом контракта выступает доработка космического комплекса радиолокационного оперативного всепогодного круглосуточного наблюдения Земли с созданием космического аппарата "Кондор-ФКА-М" с радиолокатором S-диапазона и доработка космической системы на его основе.

Итоговая цена контракта составила 9,3 миллиарда рублей. Срок его выполнения заканчивается 25 ноября 2025 года. Источником финансирования отмечен федеральный бюджет, оплата будет происходить ежегодно.

Заказчиком выступает государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос".

Контракт планируют подписать в ближайшее время.

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