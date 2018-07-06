Порошенко поручил приостановить использование минометов после гибели военных на учениях

СЕГОДНЯ 15:59 2018-07-06T15:59:16+03:00

При этом глава незалежной попросил как можно скорее установить причины ЧП на полигоне в Ровенской области

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Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны страны Степану Полтораку и главе Генштаба Виктору Муженко как можно скорее разобраться в причинах трагедии, произошедшей в пятницу утром, 6 июля, на полигоне в Ровенской области. Напомним, там во время учений взорвался миномет М120-15 «Молот», в результате чего трое военных погибли, и еще девять получили ранения.

Кроме того, глава незалежной поручил приостановить использование взрывоопасных минометов. «Даю поручение: на учениях до завершения расследования указанные минометы не применять», - говорится на официальном сайте украинского лидера.

Отметим, как сообщал сайт kp.ru, взрыв на полигоне в Ровенской области прогремел в пятницу, 6 июля, в 05:55 по местному времени (совпадает с московским) во время тактических военных учений. В настоящее время по факту случившегося проводится служебное расследование. Военная прокуратура Украины открыла дело о превышении служебных полномочий, которые привели к тяжким последствиям.