2018-07-06T15:44:07+03:00
Звезды

Певца Криса Брауна забрали в участок после концерта

Его задержали во Флориде
Александра БУРОВА
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Избивавшего Рианну певца Криса Брауна арестовали после концертаИзбивавшего Рианну певца Криса Брауна арестовали после концертаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский певец и актёр задержан сотрудниками полиции после его концерта в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде.

Информация послупила с портала TMZ.

Как сообщается на сайте, правоохранительные органы поджидали артиста недалеко от концертного зала. Его задержали, потому что был выдан ордер из соседнего округа на его арест. Однако, точная причина ещё не раскрывается.

По поступившим данным, в мае этого года, неизвестная подала на Криса Брауна в суд из-за того, что на вечеринке исполнителя, которая состоялась в феврале прошлого года, её изнасиловали. Предполагаемая жертва утверждает, что певец предлагал гостям наркотические вещества и не разрешал ей покинуть дом.

Напомним, что ранее, в 2009 году, молодой человек избил известную певицу Рианну, с которой на тот момент встречался. Его после этого арестовали и приговорили к пяти годам условно.

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