СЕГОДНЯ 15:52 2018-07-06T15:53:47+03:00

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Днем в пятницу, 6 июля, в СМИ появилась информация о драке между водителем ночного автобуса и пассажира. Сообщается, что после инцидента оба были доставлены в дежурную часть и опрошены. Пассажиром, как сообщается, оказался актер Сергей Погосян, снимавшийся в двух сезонах сериала «Солдаты» и «Ранетках». Якобы он получил травму носа.

Корреспондент «Комсомольской Правды» связался с актером. Погосян отметил, что он не может очень долго говорить, потому что находится на работе. Поэтому прислал короткое видео. В том числе, чтобы показать, что он в добром здравии и никаких следов драки на его лице нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/659070" frameborder="0"></iframe> Актер из сериала «Солдаты» прокомментировал информацию о драке с водителем автобуса.45-летний Сергей Погосян назвал это «стечением обстоятельств»

- Это очень странная информация, - заявил Сергей Погосян. - Я сейчас нахожусь на съемках. Ко мне эта информация не имеет никакого отношения. Очевидно это или розыгрыш или просто стечение обстоятельств, в которых мое имя всплыло совершенно случайно. Так что я жив-здорово, в настоящий момент нахожусь на работе. Так что все у меня хорошо. Спасибо за ваше беспокойство.

Актер предполагает, что участником драки мог стать его тезка и однофамилец.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что актриса Евгения Осипова («Карпов, «Закрытая школа», «Доярка из Хацапетовки» и др.) попала после уличной потасовки в травмпункт с синяками и ссадинами. Как стало известно, 32-летняя женщина пыталась защитить свою подругу от ее распустившего руки мужа.