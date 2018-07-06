Лавров и Могерини обсудили обстановку в Сирии и на Украине

СЕГОДНЯ 15:45 2018-07-06T15:45:17+03:00

Встреча министра иностранных дел РФ и главы европейской дипломатии прошла на полях министерской встречи «пятерки» и Ирана в Австрии

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Министр иностранных дел России провел переговоры с главой дипломатии Европейского союза Федерикой Могерини. Стороны обсудили обстановку в Сирии и кризис на Украине. Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РФ, переговоры состоялись на полях министерской встречи «пятерки» и Ирана в Австрии.

«В фокусе внимания при обсуждении международной повестки дня были перспективы сохранения в силе Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, обстановка в странах Западных Балкан, в Сирии и на Украине», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ведомстве отметили, что Лавров и Моегрини рассмотрели нынешнее состояние отношений России и Евросоюза, а также возможности восстановления сотрудничества.

«Лавров подчеркнул необходимость для соответствующих структур Евросоюза проявлять более принципиальный подход при оценке действий властей Латвии и Украины по законодательному регулированию в сферах языка и образования», — добавили в министерстве.