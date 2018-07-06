2018-07-06T16:41:59+03:00
В мире

Интерпол предложил вариант стратегии по борьбе с кибербезопасностью

Основной идеей является сотрудничество государств и компаний на разных уровнях
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Президент Интерпола Мэн ХунвэйПрезидент Интерпола Мэн ХунвэйФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Интерпол (международная организация уголовной полиции) выдвинул стратегию по борьбе с международной киберпреступностью, в основе которой легла идея о сотрудничестве государств на разных уровнях. Как считает Мэн Хунвэй, президент Интерпола, полицейские не разбираются в интернет-экономике, так как это дело провайдеров - это значит, что для качественной работы важна не только связь Интерпола с каждым направлением, но и их сотрудничество друг с другом.

«Интерпол уже выдвинул стратегию (по борьбе с киберпреступлениями). Она основана на подчеркивании важности сотрудничества. Очень многие полицейские не являются большими знатоками интернет-экономики. Больше всего в этом разбираются провайдеры соответствующих услуг и все те компании, которые связаны с цифровой экономикой. Мы должны быть связаны с ними. Мы выступаем за то, что полицейские ведомства каждой страны должны укрепить связи со своими коллегами: полиция с правительством, правительство с частными компаниями, с общественными организациями», - рассказал Мэн Хунвэй на международном конгрессе по кибербезопасности.

Недавно сайт kp.ru писал о встрече министра МВД России Владимира Колокольцева с президентом Интерпола Мэн Хунвэем, на которой обсуждались положительные результаты взаимодействия ведомства с организацией, а также отмечалась значимость совместной работы против терроризма.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ученые назвали простой и эффективный способ омоложения мозга
Путин обсудил с Совбезом России подготовку к встрече с Трампом и ЧМ-2018
Собор Василия Блаженного стал самым посещаемым местом у иностранных туристов
Популярный британский певец Элвис Костелло отменил концерты из-за опухоли
Показано место казни лидера террористической секты «Аум Синрике»*
Россия выйдет на поле против хорватов на ЧМ-2018 в красной форме
Ученые выяснили, почему именно летом мужчинам и женщинам хочется секса
Ученые доказали: повышенный уровень тестостерона заставляет мужчин желать роскошной жизни
Греф рассказал о хакерской атаке на ПИР Банк
Китай начал разбирательство в ВТО из-за новых пошлин США
В Польше приостановили полеты МиГ-29 после крушения истребителя
Банк России пообещал выпустить монету ½ рубля, если сборная выйдет в полуфинал ЧМ-2018
В Минздраве рассказали рецепт хорошего здоровья
Порошенко поручил приостановить использование минометов после гибели военных на учениях