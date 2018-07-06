Интерпол предложил вариант стратегии по борьбе с кибербезопасностью

СЕГОДНЯ 16:41 2018-07-06T16:41:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Интерпол (международная организация уголовной полиции) выдвинул стратегию по борьбе с международной киберпреступностью, в основе которой легла идея о сотрудничестве государств на разных уровнях. Как считает Мэн Хунвэй, президент Интерпола, полицейские не разбираются в интернет-экономике, так как это дело провайдеров - это значит, что для качественной работы важна не только связь Интерпола с каждым направлением, но и их сотрудничество друг с другом.

«Интерпол уже выдвинул стратегию (по борьбе с киберпреступлениями). Она основана на подчеркивании важности сотрудничества. Очень многие полицейские не являются большими знатоками интернет-экономики. Больше всего в этом разбираются провайдеры соответствующих услуг и все те компании, которые связаны с цифровой экономикой. Мы должны быть связаны с ними. Мы выступаем за то, что полицейские ведомства каждой страны должны укрепить связи со своими коллегами: полиция с правительством, правительство с частными компаниями, с общественными организациями», - рассказал Мэн Хунвэй на международном конгрессе по кибербезопасности.

Недавно сайт kp.ru писал о встрече министра МВД России Владимира Колокольцева с президентом Интерпола Мэн Хунвэем, на которой обсуждались положительные результаты взаимодействия ведомства с организацией, а также отмечалась значимость совместной работы против терроризма.