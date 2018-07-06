Банк России пообещал выпустить монету ½ рубля, если сборная выйдет в полуфинал ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 16:10 2018-07-06T16:10:54+03:00

Матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии состоится в субботу, 7 июля

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В пятницу, 6 июля, Банк России пообещал выпустить монету в половину рубля, если российская сборная обыграет команду Хорватии и выйдет в 1/2 финала чемпионата мира по футболу.

«Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!», - сообщается в официальном микроблоге регулятора в Twitter.

Банк России пообещал выпустить монету 1/2 рубля, если российская сборная выйдет в полуфинал чемпионата мира

Напомним, 1 июля российская сборная одержала победу над командой Испании и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Основное время закончилось со счетом 1:1, однако в серии пенальти вратарь российской сборной Игорь Акинфеев сумел отразить два мяча соперника.

Кстати, пресс-служба Центробанка ранее обратила внимание, что на выпущенной в мае 2018 года памятной сторублевой купюре есть изображение футболиста, напоминающая фотографию победного прыжка Акинфеева.

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии состоится в субботу, 7 июля. Игра начнется в 21:00 по московскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи.