Популярный британский певец Элвис Костелло отменил концерты из-за опухоли

СЕГОДНЯ 17:00 2018-07-06T17:01:02+03:00

У самого авторитетного автора-исполнителя после Боба Дилана обнаружили рак

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63-летнему британскому исполнителю Элвиса Костелло диагностировали рак, из-за чего он был вынужден отменить последние концерты своего европейского тура.

Однако, лечащий врач поздравил певца с везением — агрессивную маленькую опухоль удалось вырезать всего за одну операцию.

«Шесть недель назад врач позвонил мне и сказал: тебе стоит поиграть в лотерею. Он никогда не видел такую маленькую и агрессивную раковую опухоль, которую можно удалить в течение одной операции», - сообщил Костелло на своей странице в Facebook.

Вернуться к выступлениям артист пока что не может — минимум в течение месяца ему нужно восстанавливаться после хирургического вмешательства.

«Мы вернемся так быстро, как сможем, чтобы сыграть ваши любимые песни, которые все еще важны нам всем», - пообещал британский исполнитель.

63-летний Элвис Костелло (Деклан Патрик Макманус) был одним из самых популярных музыкантов новой волны в конце 1970-х, его также называли самым авторитетным автором-исполнителем после Боба Дилана. На счету Костелло 26 студийных альбомов. В октябре 2018 года певец планирует выпустить новый релиз.