Собор Василия Блаженного стал самым посещаемым местом у иностранных туристов

СЕГОДНЯ 17:11 2018-07-06T17:19:53+03:00

Иностранные болельщики во время ЧМ-2018 в центре Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также в топе оказались стадион «Лужники» и Большой театр

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Картографический сервис MAPS.ME определил места, которые пользуются популярностью у иностранных болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу.

Эксперты сервиса провели анализ статистики и выяснили, что чаще всего в Москве посещают Собор Василия Блаженного, стадион «Лужники», Большой театр, метро «Воробьевы горы» и точку встречи болельщиков, которая находится на Воробьевых горах (фан-фест).

Кремль - главная достопримечательность столицы, оказался на седьмом месте, а Мавзолей — на восьмом. Красная площадь заняла 13 место в рейтинге самых посещаемых мест.

В топ также вошли ГУМ, Казанский вокзал, аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево, стадион «Спартак», станция метро «Площадь революции», станция «Лужники», Храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея и FAN ID Center.

Кроме того, ранее сервиc MAPS.ME запустил пешеходные маршруты по городам, в которых проводится ЧМ-2018. Они доступны на русском, английском, испанском, немецком, французском, итальянском и португальском языках.