2018-07-06T17:16:03+03:00
Политика

Путин обсудил с Совбезом России подготовку к встрече с Трампом и ЧМ-2018

Участники состоявшегося в пятницу совещания пожелали нашей футбольной сборной победы в матче с Хорватией
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, о чем говорил глава нашего государства Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России на состоявшемся в пятницу, 6 июля, совещании.

В частности, как оказалось, российский лидер обсудил с Совбезом подготовку к своей встрече с американским президентом Дональдом Трампом, которая должна пройти у же в этом месяце в Хельсинки. «В ходе совещания затрагивались темы стратегической стабильности и безопасности в контексте продолжающейся подготовки российско-американского саммита», - цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Кроме того, по словам Пескова, участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня, а также чемпионат мира по футболу 2018 года, который проходит в России с 14 июня по 15 июля. При этом члены российского Совета безопасности единодушно пожелали нашей футбольной сборной победы в матче с Хорватией.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Кремле подтвердили, что встреча российского лидера и его американского коллеги пройдет в Хельсинки 16 июля. Кстати, это будет первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вне международных мероприятий.

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