2018-07-06T17:45:19+03:00
Политика

"Обыкновенный геноцид": эксперт прокомментировал очередную идею МВД Украины вернуть Донбасс

В Киеве не оставляют надежд войти в ДНР и ЛНР за спиной миротворцев ООН
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Киев назвал необходимое количество сил для начала освобождения ДонбассаКиев назвал необходимое количество сил для начала освобождения ДонбассаФото: REUTERS
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В России оценили представленную накануне на Украине так называемую стратегию по освобождению Донбасса при помощи трех тысяч миротворцев ООН, которые займут один город за другим. После чего туда войдут бравые украинские военные и «наведут там украинский порядок».

По словам военного обозревателя Александра Жилина, представленная 6 июля в Киеве во время научно-практического семинара «Стратегия восстановления целостности Украины» идея МВД Украины по возвращению в лоно Незалежной неподконторольной части страны - не более чем обыкновенный геноцид местного населения.

«Кто-то спросил у жителей Донбасса про геноцид под присмотром миротворческих сил, которые на самом деле окажутся представителями англосаксов и НАТО, на которых напялят голубые каски? Миротворцев используют как легенду прикрытия для уничтожения наиболее активной части Донбасса», — сказал Жилин в интервью ФАН.

6 июля МВД Украины представило так называемый план по освобождению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В частности, как заявил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко, предлагается при освобождении начать с Горловки и Новоазовского района. С его слов, хватит 3 тыс. миротворцев, чтобы зайти в эти регионы. А после уже порядок наведут ВСУ и СБУ.

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