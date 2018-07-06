2018-07-06T18:30:45+03:00
Политика

Прокуратура Украины предъявила еще одно обвинение Вышинскому

На этот раз журналиста заподозрили в незаконном хранении оружия
Дарья ИВАШКИНА
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Журналист Кирилл ВышинскийЖурналист Кирилл ВышинскийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Украинская прокуратура заподозрила в незаконном хранении оружия российского журналиста Кирилла Вышинского, который в мае был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности незалежной (СБУ) по подозрению в «государственной измене».

Как уточнили в украинском ведомстве, ранее правоохранители нашли в банковской ячейке Вышинского более 200 тысяч долларов, «предмет, внешне похожий на пистолет», и договор с МИА «Россия сегодня». При этом, как утверждают в прокуратуре незалежной, экспертиза подтвердила, что изъятый у руководителя портала РИА Новости Украина «предмет, внешне похожий на пистолет», действительно оказался пистолетом Browning M1906.

«Вышинскому К.В. сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры соседнего государства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Вышинского возле его дома в Киеве, а 17 мая городской суд Херсона арестовал его на 60 дней без возможности внесения залога. Тогда выяснилось, что власти незалежной заподозрили журналиста в государственной измене.

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