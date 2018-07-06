Лавров: Иран подтвердил, что не будет выходить из ядерной сделки

СЕГОДНЯ 18:49 2018-07-06T18:49:10+03:00

Глава МИД РФ рассказал о первом министерском заседании по иранскому атому после выхода США из соглашения

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о прошедшем в эту пятницу, 6 июля, в Вене министерском заседании Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Иран в ходе встречи подтвердил, что не собирается выходить из ядерной сделки.

«Иран подтвердил в ответ на призывы всех остальных участников, что он привержен договоренностям, которые в СВПД закреплены», - сказал Лавров.

Как уточнил руководитель МИД РФ, его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф, выступая на заседании в Вене, отметил, что у его страны формально есть право выйти из сделки вслед за США, однако Тегеран «не будет им пользоваться».

При этом российский министр назвал позицию исламской республики ответственной, передает ТАСС. «Рассчитываю, что мы на этих позициях останемся и, главное, что Иран на этом останется», - добавил Лавров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из иранской ядерной сделки. Таким образом, он отказался от соглашения, которое было заключено в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами. Этот документ ввел ограничение на ядерную программу исламской республики в обмен на ослабление режима международных санкций. Причем многие европейские страны осудили отказ Вашингтона от СВПД.