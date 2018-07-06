2018-07-06T19:14:08+03:00
В мире

Глава МИД Ирана заявил, что итоги встречи по ядерной сделке продемонстрировали изоляцию США

В пятницу в Вене прошло первое министерское заседание по иранскому атому после выхода США из соглашения
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад ЗарифГлава МИД Ирана Мохаммад Джавад ЗарифФото: REUTERS
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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал о состоявшемся в эту пятницу, 6 июля, министерском заседании Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В частности, он заметил, что итоги встречи в Вене продемонстрировали изоляцию США.

«Все привержены обеспечению выгод Ирана: США изолированы», - написал Зариф в своем Twitter, перечисляя основные итоги переговоров.

Кроме того, по словам иранского министра, в ходе заседания Тегеран «подтвердил свои права ответить на нарушения со стороны США, если корректирующие меры окажутся недостаточными».

Стоит отметить, что участники первой встречи по СВПД после выхода Соединенных Штатов из соглашения договорились защищать свои компании от американских санкций и развивать экономические отношения с Ираном, а также оказывать помощь экономическим агентам, осуществляющим торговлю с исламской республикой.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее о переговорах в Вене рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров Иран. Как заметил глава МИД РФ, Иран в ходе встречи подтвердил, что не собирается выходить из ядерной сделки.

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