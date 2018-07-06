2018-07-06T19:36:30+03:00
Экономика

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $11,6 млрд

Украинская компания требует пересмотреть тарифы на транзит голубого топлива
Дарья ИВАШКИНА
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«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $11,6 млрд«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $11,6 млрдФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 6 июля, стало известно, что «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитражный суд с очередным иском против «Газпрома». На этот раз украинская компания требует пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2013 года.

Причем свои исковые требования государственное предприятие незалежной предварительно оценило в 11,58 миллиарда долларов. Между тем главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook, что эта сумма может быть уменьшена, если «Газпром» забронирует транзитные мощности на период после 2019 года.

А в сообщении на сайте украинского предприятия отмечается, что после того как в феврале суд в Стокгольме не удовлетворил его просьбу о пересмотре тарифа, компания начала переговоры по этому вопросу с самим «Газпромом». Однако, как считают в Киеве, российская сторона заняла «неконструктивную позицию», и «Нафтогаз» якобы был вынужден обратиться в арбитраж.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце июня появилась информация о том, что Стокгольмский арбитраж собирает трибунал для расторжения контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом».

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