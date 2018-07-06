2018-07-06T20:18:24+03:00
В мире

Белый дом рассказал, что думает Трамп об отравлениях в Великобритании

Посол США в Соединенном Королевстве прокомментировал инцидент в Эймсбери
Дарья ИВАШКИНА
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Белый дом рассказал, что думает Трамп об отравлениях в ВеликобританииБелый дом рассказал, что думает Трамп об отравлениях в ВеликобританииФото: REUTERS
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Посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон, общаясь в пятницу, 6 июля, с журналистами на специальном телефонном брифинге, организованном Белым домом, прокомментировал инциденты в британских городах Солсбери и Эймсбери. В частности, он заявил, что в вопросе о случаях отравления в Соединенном Королевстве американский лидер Дональд Трамп придерживается той же позиции, что и власти Великобритании.

«Я думаю, что у них (Трампа и британских властей) единый взгляд. Я говорю о том, что президент был очень восприимчив к тому, что произошло касательно отравления», - цитирует дипломата ТАСС. При этом посол Соединенных Штатов привел в пример «весьма быстрое» решение Вашингтона о выдворении 60 российских дипломатов, которое последовало за отравлением бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях стало известно об инциденте с отравлением в Эймсбери. Причем западные СМИ уже вбросили информацию о том, что жителей этого британского города - 44-летнюю Дону Стерджес и 45-летнего Чарльза Роули - якобы отравили тем же веществом, что и Скрипалей. Хотя о «следе Кремля» пока официально никто не заявлял.

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