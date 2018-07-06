2018-07-06T20:43:07+03:00
В мире

Эксперты ОЗХО обнаружили применение хлора в сирийской Думе‍

При этом специалисты не нашли в пробах окружающей среды никаких следов нервно-паралитического вещества
Дарья ИВАШКИНА
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Штаб-квартира ОЗХО в ГаагеШтаб-квартира ОЗХО в ГаагеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии рассказала о расследовании предполагаемой химатаки в городе Дума.

Как говорится в предварительном докладе Организации по запрещению химоружия, эксперты не нашли никаких следов нервно-паралитического вещества в пробах окружающей среды, собранных на месте предполагаемого инцидента, и в пробах плазмы, взятых у предполагаемых жертв. Однако специалисты утверждают, что обнаружили там хлор.

«В образцах были обнаружены хлоросодержащие органические вещества», - подчеркивается в отчете миссии ОЗХО.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 7 апреля появилась информация о предполагаемой химатаке в сирийской Думе. Однако официальный Дамаск опроверг эти сообщения. В МИД РФ их также не подтвердили, назвав информационным вбросом, целью которого является оправдание возможных силовых ударов извне.

А вскоре Минобороны России представило доказательства тому, что провокация «с применением химического оружия» в Восточной Гуте была спланированной. Как выяснилось, нашему оборонному ведомству удалось найти непосредственных участников съемки видеоролика с «последствиями химатаки» в Думе и опросить их.

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