2018-07-06T21:04:42+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Улицы в центре Москвы станут пешеходными после матча Россия - Хорватия

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи
Дарья ИВАШКИНА
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Улицы в центре Москвы станут пешеходными после матча Россия - ХорватияУлицы в центре Москвы станут пешеходными после матча Россия - ХорватияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После матча между сборными России и Хорватии, который пройдет 7 июля на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи, центральные улицы Москвы станут пешеходными.

Как уточнили в столичном департаменте транспорта, в эту субботу с 23:00 мск в связи с гуляниями болельщиков автомобилисты не смогут проехать по Тверской улице от Бульварного кольца, по Моховой от Большой Никитской и по Театральному проезду до Неглинной улицы. Кроме того, будут перекрыты такие улицы, как Охотный Ряд, Ильинка и Варварка.

При этом метро, Московское центральное кольцо (МЦК), бесплатные шаттлы S2, S3, S8 до фан-фестов и 45 маршрутов наземного транспорта после матча Россия - Хорватия будут работать до трех часов ночи, передает ТАСС.

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Встреча состоится 7 июля 2018 года в 21:00 в Сочи на стадионе «Фишт» (подробности)

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