Макрон посетил полуфинал ЧМ-2018 с участием сборной Франции

СЕГОДНЯ 21:23 2018-07-06T21:23:49+03:00

Ранее французы одержали победу над уругвайцами и вышли в полуфинал чемпионата мира

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В пятницу, 6 июля, появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайший вторник, 10 июля, посетить Россию. В этот день политик намерен лично присутствовать на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) с участием французской сборной.

«Президент Макрон будет присутствовать во вторник в России на матче сборной Франции», - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Стоит отметить, что 6 июля Макрон смотрел матч ¼ финала чемпионата мира между сборными Франции и Уругвая вместе с 300 молодыми французскими спортсменами, приглашенными в Елисейский дворец: игра транслировалась на большом экране, установленном в саду президентской резиденции.

При этом сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу французов. Таким образом, Пятая республика вышла в полуфинал ЧМ-2018, в котором ей предстоит сразиться либо с Бразилией, либо с Бельгией.