Медведев поручил создать детский телеканал

СЕГОДНЯ 21:43 2018-07-06T21:43:59+03:00

Его целью будет информирование, расширение кругозора и развитие творческих способностей школьников

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В пятницу, 6 июля, российское правительство утвердило план основных мероприятий на 2018–2020 годы в рамках реализации программы «Десятилетие детства». В частности, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать детское телевидение в общеобразовательных организациях.

Речь идет о специализированном телевизионном канале, который будет предоставлять возможность подключения трансляции в школах. Как ожидается, этот телеканал будет ориентирован на детей в возрасте от восьми до 16 лет, а его целью будет «информирование, расширение кругозора и развитие творческих способностей» подрастающего поколения, а также формирование активной гражданской позиции.

Займется же созданием детского телевидения министерство просвещения РФ совместно с Минфином и региональными органами исполнительной власти. При этом справиться с поставленной задачей ведомства должны ко второму полугодию 2020 года, говорится на сайте правительства.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 6 июля, Медведев пообещал до 2020 года усовершенствовать механизмы поддержки семей с детьми. В частности, как выяснилось, кабмин планирует расширить использование материнского капитала.