Яндекс выяснил, что спрашивают про иностранных болельщиков

СЕГОДНЯ 22:16 2018-07-06T22:18:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На чемпионат мира по футболу 2018 года, который проходит в РФ с 14 июня по 15 июля, как и ожидалось, приехало много иностранцев, которые, конечно же, вызывают интерес у россиян. Причем «Яндекс» даже решил изучить запросы про футбольных фанатов из разных стран, чтобы узнать, что и про кого спрашивают наши соотечественники.

Как выяснилось, граждане часто интересуются тем, что поют и кричат иностранцы, сколько их приехало в тот или иной город и где все они поселились. При этом особой популярностью у россиян пользуются бразильцы, аргентинцы, мексиканцы, англичане и исландцы. А вот про панамцев, марокканцев и бельгийцев люди практически не спрашивают.

Также исследователи составили список действий, характерных для болельщиков каждой конкретной страны, про которые чаще всего спрашивали пользователи. В итоге оказалось, что австралийские поклонники футбола больше всего запомнились привезенными с собой надувными кенгуру, хорваты - фотосессией в нижегородской дорожной яме, шведы - тем, что выпили все пиво в том же Нижнем Новгороде, иранцы - тем, что не давали спать Криштиану Роналду, а исландцы - тем, что спели «Калинку». Кроме того, японцы произвели впечатление уборкой на стадионе, а колумбийцы - алкоголем в бинокле.

Кроме того, аналитики выяснили, кто из иностранцев больше всего впечатлил жителей городов, принимающих ЧМ-2018. Так, жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону поразили бразильцы, а обитателей Волгограда и Калининграда - англичане. В Казани же еще долго не забудут поляков, а в Нижнем Новгороде - аргентинцев.