Число жертв сильной жары в Канаде возросло до 50 человек

СЕГОДНЯ 22:43 2018-07-06T22:43:18+03:00

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По последним данным, число жертв сильной жары в канадской провинции Квебек возросло до 50, причем большая часть погибших - 28 человек - жители города Монреаль. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Люси Чарлбуа.

А представитель службы оказания экстренной помощи Канады Стефан Оверхофф отметил, что в настоящее время уровень опасности остается высоким, несмотря на снижение влажности. Так, в одном Монреале врачи скорой помощи ежедневно получают по 1,2 тысячи звонков. При этом власти города принимают срочные меры, чтобы помочь местным жителям пережить жару, в частности, был увеличен период работы бассейнов, пишет издание Montreal Gazette.

Кстати, отметим, жарко сейчас не только в Канаде. Как сообщал сайт kp.ru, в Японии в начале июля из-за жары погибли три человека, и еще более 3,4 тысячи - были госпитализированы.