2018-07-07T00:16:15+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

В Кремле рады, что президент Франции приедет в Россию на ЧМ – 2018

Макрон 10 июля посетит Санкт-Петербург, чтобы поддержать французскую сборную на полуфинальном матче Чемпионата мира по футболу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Москва приветствует решение французского лидера Эммануэля Макрона приехать в Санкт-Петербург на полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. Так сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбы журналистов прокомментировать известие из Елисейского дворца.

«Мы рады, что президент Франции приедет», - приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон 10 июля посетит нашу страну, чтобы лично поддержать французскую национальную сборную, которая во вторник сразится за выход в финал футбольного турнира с командой Бельгии.

В Петербурге он пробудет всего несколько часов, сразу после игры вылетит в Париж: уже утром 11 июля Макрон должен присутствовать на заседании французского правительства, а вечером – отправиться в Брюссель на саммит НАТО.

Как сообщал сайт kp.ru, 6 июля французы победили Уругвай (2:0) и вышли в четверку сильнейших команд мирового первенства, а Бельгия выиграла у Бразилии со счетом 2:0.

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