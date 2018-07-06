В Кремле рады, что президент Франции приедет в Россию на ЧМ – 2018

6 Июль 23:53 2018-07-07T00:16:15+03:00

Макрон 10 июля посетит Санкт-Петербург, чтобы поддержать французскую сборную на полуфинальном матче Чемпионата мира по футболу

Изменить размер текста: A A

Москва приветствует решение французского лидера Эммануэля Макрона приехать в Санкт-Петербург на полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. Так сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбы журналистов прокомментировать известие из Елисейского дворца.

«Мы рады, что президент Франции приедет», - приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон 10 июля посетит нашу страну, чтобы лично поддержать французскую национальную сборную, которая во вторник сразится за выход в финал футбольного турнира с командой Бельгии.

В Петербурге он пробудет всего несколько часов, сразу после игры вылетит в Париж: уже утром 11 июля Макрон должен присутствовать на заседании французского правительства, а вечером – отправиться в Брюссель на саммит НАТО.

Как сообщал сайт kp.ru, 6 июля французы победили Уругвай (2:0) и вышли в четверку сильнейших команд мирового первенства, а Бельгия выиграла у Бразилии со счетом 2:0.