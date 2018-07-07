«В землю зарою»: Радикал в Киеве нападал на людей с флагом России

СЕГОДНЯ 00:40 2018-07-07T01:21:07+03:00

Он заметил на Майдане группу молодых людей с триколором и требовал немедленно его порвать, угрожая расправой

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Один из радикальных украинских «патриотов» на площади Независимости (майдан Незалежности) в Киеве нападал на соотечественников с российским триколором. Активист заметил группу молодых людей, которые вечером гуляли на площади с флагами России и Украины, решил научить их уму-разума, а своими «подвигами» поделился на личной странице в Facebook.

«Воспитатель» опубликовал в соцсети две видеозаписи, на которых он подходит к группе молодых людей со словами: «Так, алкашня, что за русские флаги здесь?», требует немедленно развязать и отдать ему триколор. Девушка пытается объяснить, что они за мир и дружбу, русские и украинцы – братские народы, но тот в ответ её оскорбляет, даже пытается ударить.

Один из парней попытался вступиться – мол, не нужно насилия, националист обозвал его животным, принялся угрожать: «Я вас сейчас в землю зарою!»

«В следующий раз вас всех тут зароют», - заявляет радикал, обещая, что скоро за ними приедут из СБУ.

Потом Андрей Мальков (именно так зовут добровольного борца с российской символикой в центре украинской столицы) требует, чтобы «нарушитель» признал, что Россия – это страна-оккупант, тот отвечает: «Я не политик, я не знаю», за что получает удар в лицо.

Комментируя свои ролики, Мальков извиняется «за нецензурную лексику» из его уст и объясняет: «Я был излишне эмоционален, но это из-за невероятного хамства «миролюбивых персонажей». Пишет, что у него якобы не было умысла нанести «физический вред» и сожалеет, что рядом с ним не было побольше единомышленников, иначе «сепаратисты наверняка были б скручены и доставлены в СБУ».

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