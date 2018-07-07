2018-07-07T02:19:45+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Перед матчем ЧМ Россия — Хорватия в Сочи выпала треть месячной нормы осадков

Ливень затопил улицы города, где 7 июля на стадионе «Фишт» состоится четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сочи затопило перед матчем Россия — ХорватияСочи затопило перед матчем Россия — ХорватияФото: Артём ГНАТЕНКО
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В день перед встречей сборных России и Хорватии в четвертьфинальном матче Чемпионата мира по футболу в Сочи всего за час выпала треть месячной нормы осадков. Сильный ливень затопил город, а в районе Адлера – рядом со стадионом «Фишт», где 7 июля пройдет игра, – по словам местных таксистов, вообще «апокалипсис».

Между тем, как уверяют в пресс-службе оргкомитета «Россия 2018», непогода не помешает решающей встрече, которую так ждут все болельщики, и к началу игры (21:00) поле будет готово.

«За газоном стадиона «Фишт» ведется постоянное наблюдение и регулярный, надлежащий уход», - подчеркнули в организационном комитете.

К этому часу движение на подтопленном участке федеральной трассы А-147 в Адлерском районе полностью восстановлено, а в субботу, по прогнозам синоптиков, дождей не ожидается, сообщает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне решающего матча Россия – Хорватия Сочи накрыло ненастье. Люди прятались от дождя под козырьками остановок и в магазинах, а машины буквально «плыли» по буйным рекам на дорогах.

Напомним, российская команда обеспечила себе участие в следующем этапе турнира, обыграв испанцев по серии пенальти. Хорваты, тоже по пенальти, оставили не у дел датчан.

КАК ЭТО БЫЛО

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От таких матчей седеют. А если их не выигрывают, то уходят в запои. Но если побеждают – празднуют все. У сборной России десять лет не было повода подарить стране такое торжество. Но наконец-то мы в 1/4 финала чемпионата мира! Обезумевшие «Лужники» пели «Калинку» и скандировали «Спасибо!». И протягивали испанцам заранее заготовленные для них чемоданы – домой, Испания, домой! Это наш чемпионат мира! (подробности)

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Встреча состоится 7 июля 2018 года в 21:00 в Сочи на стадионе «Фишт» (подробности).

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