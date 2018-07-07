«Это политический пиар»: Эксперт прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

СЕГОДНЯ 02:27 2018-07-07T02:52:25+03:00

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Решение «Нафтогаза» обратиться в Стокгольмский арбитраж с новым иском против «Газпрома» может быть связано с предстоящей президентской кампанией на Украине, потому что выиграть эту тяжбу шансов нет, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Не представляю, на что конкретно рассчитывает «Нафтогаз», - сказал он в интервью телеканалу RT.

Эксперт отметил, что в преддверии выборов нового президента нынешнему руководству Незалежной нужно показать, что «оно не черевичками борщ хлебает».

«Понятно, что в нынешнем положении, когда Стокгольмский арбитраж придумывает санкции там, где они не прописаны, может быть всякое. Но если исходить из нормального ведения дел и адекватной юридической практики, то, на мой взгляд, шансов никаких. Это не более чем политический пиар», - подчеркнул Александр Фролов.

Он также отметил, что обозначенная «Нафтогазом» сумма иска в 11,58 миллиарда долларов примечательна: в феврале суд обязал «Газпром» выплатить ей 4,63 миллиарда долларов, в то время как украинская сторона хотела получить около 16 миллиардов.

«Если мы вычтем из 16 миллиардов 4,63 миллиарда, то примерно и получается та сумма, о которой они сейчас говорят. То есть, в принципе суд уже сказал: «Уймитесь!» Но «Нафтогаз» не унимается», - пояснил эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, в этот раз украинская компания требует пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2013 года.