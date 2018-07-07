Мэй: Лондон предложит ЕС сохранить зону свободной торговли после Brexit

СЕГОДНЯ 02:59 2018-07-07T03:23:42+03:00

Великобритания обнародует свою стратегию в переговорах с Евросоюзом на следующей неделе

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На переговорах с Брюсселем по вопросу Brexit Лондон предложит ЕС сохранить зону свободной торговли. Об этом в пятницу вечером сообщила премьер страны Тереза Мэй после консультаций членов британского кабмина, в ходе которых обсуждалась стратегия Соединенного Королевства по основным направлениям.

«Сегодня в подробной дискуссии правительство согласовало нашу общую позицию на будущих переговорах с ЕС. Мы предлагаем создать между Британией и ЕС зону свободной торговли, которая предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции», - сказала она.

Мэй заверила, что потом без одобрения парламента Великобритании в положения режима о свободной торговле никаких изменений вноситься не будет. Кроме того, по ее словам, министры согласовали «новую, отвечающую интересам бизнеса таможенную модель, которая предусматривает заключение новых торговых соглашений со странами по всему миру».

«На следующей неделе мы опубликуем официальный документ (white paper), в котором будет представлено больше деталей о том, как мы будем возвращать контроль над нашими деньгами, законами и границами», - цитирует заявление британского премьера РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце июня лидеры 27 остающихся в Евросоюзе стран одобрили заключения по вопросу выхода Британии из ЕС. Брюссель и Лондон должны завершить согласование текста соглашения о Brexit до октября.