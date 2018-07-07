2018-07-07T03:55:59+03:00
Политика

Киев попросил Facebook блокировать страницы с новостями из ДНР и ЛНР

При этом обвинил руководство компании в нарушении права украинцев на свободу слова
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украина попросила Facebook запретить страницы с новостями из ДНР и ЛНР, обвинив компанию в «ограничении свободы слова» украинцевУкраина попросила Facebook запретить страницы с новостями из ДНР и ЛНР, обвинив компанию в «ограничении свободы слова» украинцевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Киев обратился к Facebook с просьбой блокировать страницы с новостями из Донецкой и Луганской народных республик, обвинив при этом компанию в нарушении права украинцев на свободу слова.

В пятницу министерство информационной политики (МИП) Украины направило руководству соцсети письмо, в котором попросило не использовать инструментарий Facebook «как средство ограничения свободы слова украинских активистов». А вместо этого «принять оперативные и действенные меры по прекращению функционирования в социальной сети страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества, поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании».

Текст письма обнародован на официальном сайте МИП. Там отмечается, что пропуская сообщения из ДНР и ЛНР, Facebook содействует «распространению фейковых новостей и пропаганды».

К слову, как ранее писал сайт kp.ru, накануне в Киеве озвучили «идеальные» варианты окончания развязанной властями Незалежной войны на юго-востоке страны, один из них – взятие Москвы «мощным украинским солдатом».

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