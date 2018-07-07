2018-07-07T04:31:16+03:00
Общество

Осужденный в США «русский хакер» вернулся в Россию

Программист из Санкт-Петербурга отбыл наказание в американской тюрьме по обвинению в кибермошенничестве
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Программист из России был приговорен в США к 4,5 годам тюрьмы за кибермошенничествоПрограммист из России был приговорен в США к 4,5 годам тюрьмы за кибермошенничествоФото: REUTERS
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Программист из Санкт-Петербурга Дмитрий Белороссов, приговоренный в США к 4,5 годам заключения за кибермошенничество, отбыл свой срок и вернулся на Родину.

Как сообщили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне, наш соотечественник освободился из американской тюрьмы еще 18 мая. Консульский отдел дипмиссии помог оформить ему необходимые документы, и уже на следующий день Белороссов прибыл домой. Представитель посольства уточнил, что россиянину было оформлено свидетельство о возвращении, передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru писал, что молодого программиста арестовали в Испании в 2013 году и экстрадировали в США, где его обвиняли в причастности к международной сети хакеров, похитивших со счетов крупнейших американских банков более 500 миллионов долларов. По версии обвинения, с конца 2011 года Белороссов при помощи троянской программы «Цитадель» получил доступ к банковским данным, хранившимся в нескольких тысячах компьютеров. Приговор ему был вынесен в 2015 году.

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