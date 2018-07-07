2018-07-07T05:17:34+03:00
Политика

Медведев и президент Хорватии встретятся в Сочи

Колинда Грабар-Китарович прилетит в Россию поддержать национальную сборную в матче 1/4 финала Чемпионата мира по футболу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Хорватии Колинда Грабар-КитаровичПрезидент Хорватии Колинда Грабар-КитаровичФото: REUTERS
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В субботу, 7 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев встретится в Сочи с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, которая прилетит на матч четвертьфинала Чемпионата мира по футболу поддержать национальную сборную.

«В Сочи состоится встреча председателя правительства Российской Федерации с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, в ходе которой планируется обсудить основные вопросы торгово-экономического и культурно гуманитарного сотрудничества России и Хорватии», - сообщает пресс-служба кабмина.

В сообщении отмечается, что вечером оба политика будут присутствовать на сочинском стадионе «Фишт», где в 21:00 начнется ответственный матч – встреча сборных России и Хорватии.

Как писал сайт kp.ru, глава хорватского государства прилетит в Сочи болеть за команду своей страны. Ранее она побывала в Нижнем Новгороде, где встречались сборные Хорватии и Дании.

Напомним, российские футюолисты вышли в а обеспечила себе участие в 1/4 финала ЧМ – 2018, обыграв испанцев по серии пенальти. Хорваты, тоже по пенальти, оставили не у дел датчан.

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Встреча состоится 7 июля 2018 года в 21:00 в Сочи на стадионе «Фишт» (подробности).

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