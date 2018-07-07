Пьяные военные обстреляли роддом в Вильнюсе

СЕГОДНЯ 05:39 2018-07-07T05:56:50+03:00

Это произошло, когда жители столицы Литвы праздновали День танца

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Пьяные военные в гражданской одежде обстреляли роддом в Вильнюсе. К счастью, никто не пострадал, только в окне одной из палат образовались трещины.

Это случилось в четверг, 5 июля, когда жители столицы Литвы праздновали День танца, уточняет местный портал lrytas. Прибывшие по вызову полицейские выяснили, что трое крепко нетрезвых мужчин – военнослужащие из батальона улан имени Великой княгини Бируте. Служивых задержали, ведется расследование.

Отмечается, что родильный дом, в окна которого они стреляли из пневматического пистолета Swiss Arms, находится на улице Тизенгауза – буквально за забором стадиона, где танцоры выступали перед тысячами зрителей.

Между тем, как пишет литовское издание Delfi, представитель литовской армии Гинтаутас Цюнис сообщил, что только двое задержанных – профессиональные военнослужащие, третий «стрелок» – лицо гражданское, и Вооруженным силам Литвы отношения не имеет. По его словам, если участие военных в пьяной выходке подтвердится, их уволят.