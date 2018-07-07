Италия больше не хочет покупать истребители F-35

СЕГОДНЯ 07:03 2018-07-07T07:40:15+03:00

Глава итальянского Минобороны сообщила, что Рим сейчас думает, что делать с уже заключенными контрактами

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Министр обороны Италии Элизабетта Трента объявила, что Рим больше не собирается покупать многоцелевые истребители пятого поколения F-35 производства корпорации Lockheed Martin.

«Мы больше не будем закупать F-35. Сейчас мы думаем, как поступить с действующими контрактами», - сказала она в интервью телеканалу La7.

Элизабетта Трента добавила, что это решение Италии приведет к штрафам, и Минобороны оценивает последствия сокращения закупок для страны, осмелившейся нарушить планы НАТО.

Сообщая эту новость, агентство Reuters отмечает, что глава итальянского оборонного ведомства – представительница движения «Пять Звезд», которое всегда критически относилось к заявке Рима на закупку 90 американских истребителей, считая, что эти деньги лучше потратить на благосостояние итальянцев и восстановление экономики.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Вашингтон продал Великобритании, Японии, Израилю и Норвегии неисправные истребители F-35. Как минимум пять таких самолетов в 2018 году были поставлены на японскую военную базу Мисава в префектуре Аомори. Технические неполадки связанны с недочетами в программном обеспечении бортовой электроники.

А позже выяснилось, что США и Украине поставили бракованные «Джавелины».