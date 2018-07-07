Италия больше не хочет покупать истребители F-35
Министр обороны Италии Элизабетта Трента объявила, что Рим больше не собирается покупать многоцелевые истребители пятого поколения F-35 производства корпорации Lockheed Martin.
«Мы больше не будем закупать F-35. Сейчас мы думаем, как поступить с действующими контрактами», - сказала она в интервью телеканалу La7.
Элизабетта Трента добавила, что это решение Италии приведет к штрафам, и Минобороны оценивает последствия сокращения закупок для страны, осмелившейся нарушить планы НАТО.
Сообщая эту новость, агентство Reuters отмечает, что глава итальянского оборонного ведомства – представительница движения «Пять Звезд», которое всегда критически относилось к заявке Рима на закупку 90 американских истребителей, считая, что эти деньги лучше потратить на благосостояние итальянцев и восстановление экономики.
Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Вашингтон продал Великобритании, Японии, Израилю и Норвегии неисправные истребители F-35. Как минимум пять таких самолетов в 2018 году были поставлены на японскую военную базу Мисава в префектуре Аомори. Технические неполадки связанны с недочетами в программном обеспечении бортовой электроники.
А позже выяснилось, что США и Украине поставили бракованные «Джавелины».