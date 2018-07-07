2018-07-07T08:05:57+03:00
В мире

Twitter заблокировал более 70 миллионов подозрительных аккаунтов с мая

С октября прошлого года соцсеть вдвое увеличила активность по борьбе с фейками
Екатерина БОЛГОВА
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Twitter с мая заблокировал более 70 миллионов подозрительных аккаунтовTwitter с мая заблокировал более 70 миллионов подозрительных аккаунтовФото: REUTERS
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С мая 2018 года социальная сеть Twitter заблокировала больше 70 миллионов подозрительных аккаунтов.

Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на отчет компании, с октября прошлого года Twitter в два раза увеличил активность по борьбе с фейками. В мае соцсеть анонсировала большие изменения в алгоритмах, используемых для выявления негативного поведения пользователей. Кроме того, на следующей неделе планируется объявить о дополнительных подобных мерах.

По информации нескольких источников издания, последние изменения в политике Twitter вызваны давлением Конгресса в связи с расследованием так называемого "российского вмешательства" в выборы президента США. Следствие полагает, что такое вмешательство могло осуществляться и через аккаунты в Twitter.

Напомним, сейчас специальный прокурор Роберт Мюллер США проводит расследование по приписываемому России вмешательству в американские выборы, а также о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Москвой. Россия категорически отрицает эти обвинения, называя их бездоказательными.

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