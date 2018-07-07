2018-07-07T08:18:53+03:00
Экономика

Аналитики ожидают рост цены на нефть до 150 долларов за баррель‍

По мнению специалистов компании Sanford C. Bernstein & Co, к такому развитию событий может привести снижение инвестиций в геологоразведку
Екатерина БОЛГОВА
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Эксперты прогнозируют рост цен на нефть до 150 долларов за баррельЭксперты прогнозируют рост цен на нефть до 150 долларов за баррельФото: REUTERS
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Аналитики компании Sanford C. Bernstein & Co (SCB) прогнозируют рост цен на нефть до 150 долларов за баррель. По их мнению, к такому развитию событий может привести снижение инвестиций в геологоразведку, что вызовет дефицит на рынке сырья.

Специалисты обращают внимание, что в последнее время на фоне избыточного предложения топлива на рынке нефтяные компании увеличили выплаты акционерам за счет уменьшения затрат на поиск новых месторождений. В результате объем доказанных запасов нефтяных производителей упал по сравнению с 2000 годом на 30%.

При этом, как ожидается, в ближайшие 20 лет городское население в Азии вырастет более чем на миллиард человек, что будет стимулировать рост спроса на нефть.

"Любой недостаток в поставках приведет к суперскачку цен, потенциально намного большему, чем скачок до 150 долларов за баррель, наблюдавшийся в 2008 году", — говорится в докладе SCB, передает Bloomberg.

В мае инвестиционный банк Bank of America Merrill Lynch предположил, что в текущем году дефицит нефти составит 630 тысяч баррелей в сутки, а уже в следуюещм — 300 тысяч баррелей в сутки.

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