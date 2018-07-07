«На этом Украина закончится»: Экс-глава Минобороны Незалежной предостерег Киев от попытки «отнять» Крым у России

СЕГОДНЯ 09:02 2018-07-07T09:18:00+03:00

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Ни Крым, ни мятежный Донбасс силой вернуть под контроль Киева невозможно, заявил экс-министр обороны Украины, а ныне лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко. И объяснил, к чему, по его мнению, приведет попытка «отвоевать» полуостров.

«Я вам скажу: если бы Украина избрала президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится», - сказал он в интервью порталу Lb.ua.

По словам Гриценко, существует некий «неофициальный комплексный план» мирного урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке страны, в создании которого он сам участвовал. Бывший министр подчеркнул, что этот план не предусматривает силовых методов «по отвоеванию Крыма или Донбасса, лишь дипломатические», но воплощать его в жизнь пока не спешат.

«Почему его не реализовывают? По двум причинам. Первая — план рассчитан на три-пять лет, и его не будут согласовывать с властями, которым осталось меньше года. Вторая причина — это неспособность украинской власти держать слово. Не только перед своими гражданами, но и перед партнерами. Поэтому при действующем президенте этот план не запустят», - пояснил Гриценко.

Он также заявил, что у Петра Порошенко шансов на переизбрание нет, потому что тот не только потерял доверие, но и уже «пугает» собственных бывших соратников.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне в Киеве озвучили «идеальные» варианты окончания развязанной властями Незалежной войны на юго-востоке страны, один из них – взятие Москвы «мощным украинским солдатом».