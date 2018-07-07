2018-07-07T09:25:48+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Российская сборная по футболу пообещала выложиться полностью ради победы над Хорватией на ЧМ-2018

Сегодня российские футболисты в Сочи сразятся с хорватами за путевку в полуфинал мундиаля
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
Футболист сборной России Денис ЧерышевФутболист сборной России Денис ЧерышевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российские футболисты в преддверии решающей встречи 1/4 финала Чемпионата мира по футболу-2018 с командой Хорватии обратилась к своим болельщикам с просьбой поддержать их в борьбе за путевку ва полуфинал мирового первенства. Со своей же стороны игроки пообещали сделать все возможное, чтобы порадовать своих фанатов.

"Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", - говорится в сообщении на странице сборной России в Twitter.

Сборная России в матче 1/4 финала домашнего чемпионата мира встретится сегодня, 7 июля, с командой Хорватии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 мск.

На пути к четвертьфиналу российская футбольная дружина победила команду Испании в серии пенальти, хорваты также в серии послематчевых 11-метровых ударов отправили домой датчан.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Советники и союзники Трампа опасаются уступок с его стороны на встрече с Путиным
Запертые в Таиланде в пещере дети написали письмо родным
«Киевводоканал» предупредил украинцев о прекращении подачи питьевой воды
«На этом Украина закончится»: Экс-глава Минобороны Незалежной предостерег Киев от попытки «отнять» Крым у России
Представитель Госдепартамента заявила, что в России подавляется свобода прессы
Аналитики ожидают рост цены на нефть до 150 долларов за баррель‍
Twitter заблокировал более 70 миллионов подозрительных аккаунтов с мая
Мэй пригрозила уволить главу МИД Британии, если он попытается подорвать сделку по Brexit
Погода в Москве на 7 июля 2018 года: ожидается до 22 градусов тепла
Италия больше не хочет покупать истребители F-35
Выпрошенные Киевом у США «Джавелины» оказались бракованными
Пьяные военные обстреляли роддом в Вильнюсе