Российская сборная по футболу пообещала выложиться полностью ради победы над Хорватией на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 09:25 2018-07-07T09:25:48+03:00

Сегодня российские футболисты в Сочи сразятся с хорватами за путевку в полуфинал мундиаля

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Российские футболисты в преддверии решающей встречи 1/4 финала Чемпионата мира по футболу-2018 с командой Хорватии обратилась к своим болельщикам с просьбой поддержать их в борьбе за путевку ва полуфинал мирового первенства. Со своей же стороны игроки пообещали сделать все возможное, чтобы порадовать своих фанатов.

"Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", - говорится в сообщении на странице сборной России в Twitter.

Сборная России в матче 1/4 финала домашнего чемпионата мира встретится сегодня, 7 июля, с командой Хорватии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 мск.

На пути к четвертьфиналу российская футбольная дружина победила команду Испании в серии пенальти, хорваты также в серии послематчевых 11-метровых ударов отправили домой датчан.