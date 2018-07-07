2018-07-07T10:00:58+03:00
В мире

Советники и союзники Трампа опасаются уступок с его стороны на встрече с Путиным

Президенты США и России проведут 16 июля в Хельсинки первый двусторонний саммит
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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На встрече с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп может пойти на уступки по вопросу Крыма и Украины — этого опасаются близкие советники и союзники президента США.

Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники, Трамп может "закрыть глаза" на проблемные моменты "ради сделки". Это беспокоит не только его окружение, но и союзников из других стран.

Кроме того, как заявил один из источников, опасения может вызывать политика Трампа в отношении стран НАТО. По некоторым данным, президент США ранее заявил своим советникам, что хочет сократить расходы Вашингтона на оборону Европы, если другие страны не повысят расходы на оборонные цели НАТО.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоится первый двусторонний саммит Россия-США. ПО информации Кремля, Путин и Трамп планируют обсудить перспективы развития отношений и актуальные вопросы международной повестки.

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