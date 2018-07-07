Бекхэм и Ибрагимович поспорили перед игрой Англия — Швеция на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 10:09 2018-07-07T10:09:54+03:00

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В канун встречи ¼ финала Чемпионата мира по футболу-2018 в России между командами Швеции и Англии, бывшие именитые игроки сборных Златан Ибрагимович и Дэвид Бекхем решили заключить пари друг с другом на предмет - кто выиграет матч.

Инициатором спора стал нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси». Накануне швед в своём Instagram предложил своему визави сделать с ним необычную ставку.

«Послушай, Дэвид, если англичане одержат победу в матче, я оплачу тебе ужин в любом ресторане мира. Если же победит сборная Швеции, то ты купишь мне всё, что я захочу, в магазине IKEA, идёт?» — написал Ибрагимович.

В ответ на это экс-капитан английской сборной бойко поддержал своего шведского коллегу. Правда, решил немного скорректировать условия спора.

«Согласен! Если Швеция победит, я лично отвезу тебя в IKEA, где ты сможешь купить всё что угодно. Но если победа будет за Англией, я хочу, чтобы ты в майке национальной сборной присутствовал на ближайшем домашнем матче нашей команды на стадионе «Уэмбли» и попробовал рыбу с картофелем фри во время перерыва», — парировал Бекхэм.

Напомним, 7 июля, в Самаре состоится матч между сборными Швеции и Англии. В котором обе команды разыграют между собой путевку в полуфинал Чемпионата мира по футболу-2018.