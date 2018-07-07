СЕГОДНЯ 11:01 2018-07-07T11:01:47+03:00

В субботу, 7 июля, сборная Англии встретится с командой Швеции в матче ¼ финала чемпионата мира

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В Англии гости отказались прийти на свадьбу из-за запрета невесты на футбол.

Как пишет газета The Mirror, английская невеста запретила гостям смотреть трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу с участием национальной сборной и команды Швеции. Будущая жена заявила, что на свадьбе не будут включать телеканал, транслирующий футбол, а также запретила пользоваться смартфонами, чтобы следить за счетом. Девушка объявила бойкот турниру и назвала свою свадьбу «торжеством без футбола». В результате некоторые из приглашенных отказались посещать это мероприятие.

Напомним, 3 июля на чемпионате мира по футболу в России Англия победила Колумбию после серии пенальти. В тот же день Швеция обыграла Швейцарию со счетом 1:0.

В субботу, 7 июля, состоится матч ¼ финала между сборными Англии и Швеции. Игра начнется в 17:00 по московскому времени. Финал чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.